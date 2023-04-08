РИА Новости: тысячи людей в Берлине вышли на пасхальный марш против поставок оружия Киеву

В Берлине несколько тысяч человек вышли на марш накануне католической Пасхи, протестуя против поставок оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, по данным организации Netzwerk Friedenskooperative, в акции участвуют не менее трёх тысяч человек.

Участники марша несут флаги с изображением голубя мира и транспаранты с надписями: «США и НАТО — прочь с Украины», «Дипломатия, а не оружие», а также против зависимости Европы от политики США.

В эти выходные в ФРГ проходят ежегодные пасхальные марши, в рамках которых более чем в 120 городах Германии граждане примут участие в демонстрациях против поставок оружия Украине и за дипломатическое решение украинского конфликта.

1 апреля стало известно, что в испанских городах Памплона и Витория-Гастейс прошли акции протеста против НАТО.

В них приняли участие сотни участников.

4 апреля возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе впервые прошла акция против поставок оружия ВС Украины.

В ней приняли участие около 50 человек.