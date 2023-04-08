РИА Новости: тысячи людей в Берлине вышли на пасхальный марш против поставок оружия Киеву

Короткая ссылка
В Берлине несколько тысяч человек вышли на марш накануне католической Пасхи, протестуя против поставок оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
РИА Новости: тысячи людей в Берлине вышли на пасхальный марш против поставок оружия Киеву
  • globallookpress.com
  • © Fabian Sommer/dpa

Отмечается, что, по данным организации Netzwerk Friedenskooperative, в акции участвуют не менее трёх тысяч человек.

Участники марша несут флаги с изображением голубя мира и транспаранты с надписями: «США и НАТО — прочь с Украины», «Дипломатия, а не оружие», а также против зависимости Европы от политики США.

В эти выходные в ФРГ проходят ежегодные пасхальные марши, в рамках которых более чем в 120 городах Германии граждане примут участие в демонстрациях против поставок оружия Украине и за дипломатическое решение украинского конфликта.

1 апреля стало известно, что в испанских городах Памплона и Витория-Гастейс прошли акции протеста против НАТО.

В них приняли участие сотни участников.

4 апреля возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе впервые прошла акция против поставок оружия ВС Украины.

В ней приняли участие около 50 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить