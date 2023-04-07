Глава Минобороны Словакии предположил след России в проблемах с переданными Киеву МиГ-29
- РИА Новости
«Они могли летать, но не были боеспособны. Украинские специалисты приехали в Словакию, привезли запасные части и осмотрели самолёты», — сказал он в беседе с EurActiv.
Проблемы, по мнению Надя, могут быть связаны с работой российских техников, которые находились на авиабазе Слиач в Словакии до 2022 года.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поставит на Украину истребители МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО экземпляры.