Глава Минобороны Словакии предположил след России в проблемах с переданными Киеву МиГ-29

Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь предположил, что проблемы с переданными Киеву самолётами МиГ-29 могут быть связаны с работой российских техников.

«Они могли летать, но не были боеспособны. Украинские специалисты приехали в Словакию, привезли запасные части и осмотрели самолёты», — сказал он в беседе с EurActiv.

Проблемы, по мнению Надя, могут быть связаны с работой российских техников, которые находились на авиабазе Слиач в Словакии до 2022 года.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поставит на Украину истребители МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО экземпляры.