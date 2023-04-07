Си Цзиньпин: причины украинского кризиса сложны, его затягивание вредит всем сторонам
- AP
Как пишет ТАСС, об этом он сказал на неформальном ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Скорейшее прекращение огня и боевых действий отвечает интересам всех сторон и целого мира. Политическое урегулирование — единственно правильный выход из ситуации», — заявил председатель КНР.
Ранее официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что Пекин поддерживает связь со всеми сторонами кризиса на Украине, в том числе с Киевом.
Мао Нин добавила, что Пекин «всегда стоит на стороне мира».