Си Цзиньпин: причины украинского кризиса сложны, его затягивание вредит всем сторонам

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что причины украинского конфликта сложны, затягивание кризиса вредит всем сторонам.

Как пишет ТАСС, об этом он сказал на неформальном ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Скорейшее прекращение огня и боевых действий отвечает интересам всех сторон и целого мира. Политическое урегулирование — единственно правильный выход из ситуации», — заявил председатель КНР.

Ранее официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что Пекин поддерживает связь со всеми сторонами кризиса на Украине, в том числе с Киевом.

Мао Нин добавила, что Пекин «всегда стоит на стороне мира».