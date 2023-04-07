Си Цзиньпин: причины украинского кризиса сложны, его затягивание вредит всем сторонам

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что причины украинского конфликта сложны, затягивание кризиса вредит всем сторонам.
Си Цзиньпин: причины украинского кризиса сложны, его затягивание вредит всем сторонам
  • AP

Как пишет ТАСС, об этом он сказал на неформальном ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Скорейшее прекращение огня и боевых действий отвечает интересам всех сторон и целого мира. Политическое урегулирование — единственно правильный выход из ситуации», — заявил председатель КНР.

Ранее официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что Пекин поддерживает связь со всеми сторонами кризиса на Украине, в том числе с Киевом.

Мао Нин добавила, что Пекин «всегда стоит на стороне мира».

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