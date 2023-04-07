МИД России: Москва подтверждает важность соблюдения статус-кво святых мест Иерусалима

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Министерство иностранных дел России, комментируя ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, подчеркнуло важность соблюдения статус-кво святых мест Иерусалима.
МИД России: Москва подтверждает важность соблюдения статус-кво святых мест Иерусалима
  • РИА Новости

«Вновь подтверждаем важность соблюдения статус-кво святых мест Иерусалима и уважения прав верующих всех конфессий», — отметили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что «особая деликатность в этих вопросах требуется сейчас», поскольку в этом году на апрель приходятся священный мусульманский месяц Рамадан, католическая и православная Пасха, а также иудейский Песах.

Ранее спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированной палестинской территории Франческа Альбанезе осудила израильскую спецоперацию против палестинцев в мечети Аль-Акса.

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