МИД России: Москва подтверждает важность соблюдения статус-кво святых мест Иерусалима

Министерство иностранных дел России, комментируя ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, подчеркнуло важность соблюдения статус-кво святых мест Иерусалима.

«Вновь подтверждаем важность соблюдения статус-кво святых мест Иерусалима и уважения прав верующих всех конфессий», — отметили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что «особая деликатность в этих вопросах требуется сейчас», поскольку в этом году на апрель приходятся священный мусульманский месяц Рамадан, католическая и православная Пасха, а также иудейский Песах.

Ранее спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированной палестинской территории Франческа Альбанезе осудила израильскую спецоперацию против палестинцев в мечети Аль-Акса.