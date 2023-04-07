МИД России: Москва подтверждает важность соблюдения статус-кво святых мест Иерусалима
- РИА Новости
«Вновь подтверждаем важность соблюдения статус-кво святых мест Иерусалима и уважения прав верующих всех конфессий», — отметили в МИД.
В министерстве подчеркнули, что «особая деликатность в этих вопросах требуется сейчас», поскольку в этом году на апрель приходятся священный мусульманский месяц Рамадан, католическая и православная Пасха, а также иудейский Песах.
Ранее спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированной палестинской территории Франческа Альбанезе осудила израильскую спецоперацию против палестинцев в мечети Аль-Акса.