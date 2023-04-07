Песков: идея Лукашенко об уничтожении всего ядерного оружия в мире потребует консенсуса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею президента Белоруссии Александра Лукашенко уничтожить всё ядерное оружие в мире, отметил, что это потребует консенсуса.
Песков: идея Лукашенко об уничтожении всего ядерного оружия в мире потребует консенсуса
  • РИА Новости

«Это потребует единого консенсуса, в то же время, наверное, вряд ли это можно ожидать, вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договорённости», — заявил Песков.

Ранее Лукашенко призвал собрать ядерное оружие в одну кучу и уничтожить.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявлял, что Франция считает необходимым исключить ядерное оружие из конфликта на Украине. По его словам, ни в каком случае ядерное оружие не может быть размещено вне территории ядерной державы, в особенности в Европе.

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