Лукашенко заявил, что нужно собрать ядерное оружие в кучу и уничтожить

Нужно собрать ядерное оружие в одну кучу и уничтожить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свести в одну кучу и уничтожить», — сказал он.

Лукашенко добавил, что согласен с позицией президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения одной страной ядерного оружия на территории другой.

Ранее Макрон заявил, что Франция считает необходимым исключить ядерное оружие из конфликта на Украине. По его словам, ни в каком случае ядерное оружие не может быть размещено вне территории ядерной державы, в особенности в Европе.