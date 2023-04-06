Лукашенко заявил, что нужно собрать ядерное оружие в кучу и уничтожить

Короткая ссылка
Нужно собрать ядерное оружие в одну кучу и уничтожить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Лукашенко заявил, что нужно собрать ядерное оружие в кучу и уничтожить
  • РИА Новости

«Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свести в одну кучу и уничтожить», — сказал он.

Лукашенко добавил, что согласен с позицией президента Франции Эммануэля  Макрона о недопустимости размещения одной страной ядерного оружия на территории другой.

Ранее Макрон заявил, что Франция считает необходимым исключить ядерное оружие из конфликта на Украине. По его словам, ни в каком случае ядерное оружие не может быть размещено вне территории ядерной державы, в особенности в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить