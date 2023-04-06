Лукашенко заявил, что нужно собрать ядерное оружие в кучу и уничтожить
- РИА Новости
«Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свести в одну кучу и уничтожить», — сказал он.
Лукашенко добавил, что согласен с позицией президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения одной страной ядерного оружия на территории другой.
Ранее Макрон заявил, что Франция считает необходимым исключить ядерное оружие из конфликта на Украине. По его словам, ни в каком случае ядерное оружие не может быть размещено вне территории ядерной державы, в особенности в Европе.