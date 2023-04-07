Лавров: на Западе не скрывают, что следующей целью после России будет Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Западе не скрывают, что следующей целью после России будет Китай или другое государство, которое примет решение действовать самостоятельно, а не так, как определяют США.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Не скрывают, что когда Россия будет покорена, так они выражаются, следующей целью будет Китай...» — сказал министр.

Он уточнил, что целью Запада будет «вообще любая страна, которая осмелится действовать самостоятельно» и решит руководствоваться своими национальными интересами, а не тем, что определяют США и «полностью подчинившиеся им» остальные западные страны.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью «Известиям» заявил, что Запад не может давать указания КНР по ситуации на Украине.