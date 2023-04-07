Лавров: на Западе не скрывают, что следующей целью после России будет Китай

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Западе не скрывают, что следующей целью после России будет Китай или другое государство, которое примет решение действовать самостоятельно, а не так, как определяют США.
Лавров: на Западе не скрывают, что следующей целью после России будет Китай
  • РИА Новости

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Не скрывают, что когда Россия будет покорена, так они выражаются, следующей целью будет Китай...» — сказал министр. 

Он уточнил, что целью Запада будет «вообще любая страна, которая осмелится действовать самостоятельно» и решит руководствоваться своими национальными интересами, а не тем, что определяют США и «полностью подчинившиеся им» остальные западные страны.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью «Известиям» заявил, что Запад не может давать указания КНР по ситуации на Украине.

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