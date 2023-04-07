Лавров: процесс урегулирования палестино-израильского конфликта отброшен назад

Процесс урегулирования палестино-израильского конфликта отброшен назад, идут серьёзные столкновения.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Урегулирование отношений между палестинцами и Израилем: к сожалению, процесс отброшен далеко назад», — заявил Лавров.

По его словам, столкновения чреваты дальнейшим обострением обстановки.

Ранее Армия Израиля сообщила, что целями её ударов в южных районах Ливана стала террористическая инфраструктура движения ХАМАС.

Военное крыло движения ХАМАС — «Бригады аль-Кассам» — сообщило, что их ПВО противостоит авиации Израиля в секторе Газа.