Лавров: процесс урегулирования палестино-израильского конфликта отброшен назад
- РИА Новости
Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
«Урегулирование отношений между палестинцами и Израилем: к сожалению, процесс отброшен далеко назад», — заявил Лавров.
По его словам, столкновения чреваты дальнейшим обострением обстановки.
Ранее Армия Израиля сообщила, что целями её ударов в южных районах Ливана стала террористическая инфраструктура движения ХАМАС.
Военное крыло движения ХАМАС — «Бригады аль-Кассам» — сообщило, что их ПВО противостоит авиации Израиля в секторе Газа.