Лавров: процесс урегулирования палестино-израильского конфликта отброшен назад

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Процесс урегулирования палестино-израильского конфликта отброшен назад, идут серьёзные столкновения.
Лавров: процесс урегулирования палестино-израильского конфликта отброшен назад
  • РИА Новости

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Урегулирование отношений между палестинцами и Израилем: к сожалению, процесс отброшен далеко назад», — заявил Лавров.

По его словам, столкновения чреваты дальнейшим обострением обстановки.

Ранее Армия Израиля сообщила, что целями её ударов в южных районах Ливана стала террористическая инфраструктура движения ХАМАС.

Военное крыло движения ХАМАС — «Бригады аль-Кассам» — сообщило, что их ПВО противостоит авиации Израиля в секторе Газа.

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