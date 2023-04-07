Армия Израиля заявила, что целями её ударов в южных районах Ливана стали объекты ХАМАС

Армия Израиля сообщила, что целями её ударов в южных районах Ливана стала террористическая инфраструктура движения ХАМАС.

Сообщение передаёт РИА Новости.

«Армия обороны Израиля не позволит террористической организации ХАМАС действовать на ливанской территории и возлагает на Ливан ответственность за каждый ракетный пуск, исходящий с его территории», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что армия Израиля наносит удары по территории сектора Газа.

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило, что их ПВО противостоит авиации Израиля в секторе Газа.