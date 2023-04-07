Премьер Японии пригласил президента Бразилии на саммит G7 в Хиросиме
Об этом сообщает японский МИД.
«Премьер-министр Кисида... подчеркнул, что стремится обсудить различные вопросы на полях встречи G7 в Хиросиме в следующем месяце, а также выразил надежду, что президент да Силва с учетом его обширного опыта сможет сыграть активную роль во встрече», — приводит сообщение РИА Новости.
Да Силва выразил благодарность за приглашение на саммит в Хиросиме.
Ранее стало известно, что Кисида во время визита на Украину пригласил украинского президента Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 в онлайн-формате.