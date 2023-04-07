Премьер Японии пригласил президента Бразилии на саммит G7 в Хиросиме

Короткая ссылка
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасиу да Силвой пригласил бразильского коллегу на саммит G7 в Хиросиму в мае 2023 года.

Об этом сообщает японский МИД.

«Премьер-министр Кисида... подчеркнул, что стремится обсудить различные вопросы на полях встречи G7 в Хиросиме в следующем месяце, а также выразил надежду, что президент да Силва с учетом его обширного опыта сможет сыграть активную роль во встрече», — приводит сообщение РИА Новости.

Да Силва выразил благодарность за приглашение на саммит в Хиросиме.

Ранее стало известно, что Кисида во время визита на Украину пригласил украинского президента Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 в онлайн-формате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить