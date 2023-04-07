Во Франции «Жёлтые жилеты» выступили против поставок западного оружия Киеву

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Движение «Жёлтые жилеты» во Франции выступило против поставок западного оружия Киеву.
Во Франции «Жёлтые жилеты» выступили против поставок западного оружия Киеву
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на основателя политического ядра движения — ассоциации «Граждане в жёлтых жилетах» Тьерри-Поль Валета.

Он объяснил, что члены движения, которые представляют «очень экономически неустойчивые» слои французского населения, выступают против поставок оружия, поскольку «у этого есть цена».

«Бюджет французской армии увеличат до 400 миллиардов евро, и это значительное увеличение», — сказал Валет.

Он добавил люди не понимают, почему власти их будут просить «ужаться», в то время как будут поддерживать «промышленность войны, которая происходит не на территории Франции».

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что обучающих ВСУ во Франции должны привлечь к ответственности.

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