Чернышенко заявил о готовности России участвовать в строительстве АЭС во Вьетнаме
- РИА Новости
Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
«Россия готова участвовать и помогать Вьетнаму в случае принятия решения о строительстве атомных электростанций как большой, так и малой мощности», — цитирует его РИА Новости.
Чернышенко отметил, что атомная энергетика могла бы сыграть в обеспечении энергетического суверенитета Вьетнама.
Ранее Чернышенко заявил, что российско-вьетнамский товарооборот должен достигнуть $10 млрд к 2025 году.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами и регионами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.