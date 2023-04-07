Чернышенко заявил о готовности России участвовать в строительстве АЭС во Вьетнаме

Россия готова участвовать в строительстве во Вьетнаме атомных электростанций при соответствующем запросе вьетнамской стороны.

Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Россия готова участвовать и помогать Вьетнаму в случае принятия решения о строительстве атомных электростанций как большой, так и малой мощности», — цитирует его РИА Новости.

Чернышенко отметил, что атомная энергетика могла бы сыграть в обеспечении энергетического суверенитета Вьетнама.

Ранее Чернышенко заявил, что российско-вьетнамский товарооборот должен достигнуть $10 млрд к 2025 году.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами и регионами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.