Российскому лидеру Владимиру Путину осталось сблизить Индию и Китай для решающего удара по Западу. Такое мнение выразил обозреватель Diplomat Мохамед Зишан.

По его мнению, проблема для России заключается в том, что Индия по-прежнему относится к КНР с подозрением по причине затяжного противостояния на границе.

Зишан отметил, что после столкновений на границе с Китаем в 2020 году Индия приняла жёсткие меры введением ограничения для китайских мобильных приложений и инвесторов.

2 марта глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визита президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индию исключать нельзя.