Myśl Polska: Польша не осознаёт всю опасность желания иметь ядерное вооружение

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Правительство Польши не осознаёт опасность расположения ядерного оружия на своей территории по программе Nuclear Sharing. Такое мнение выразила обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая.

«Для блага населения, которое одурманивают мечтами о победоносной войне против России при нечётких гарантиях НАТО и Вашингтона, Польше лучше было бы ограничиться одним противоракетным щитом и обойтись без ядерного вооружения», — считает автор.

Горлицкая отметила, что стремление страны получить ядерное оружие вызвано решением России расположить свое ТЯО в Белоруссии.

2 апреля глава Бюро по нацбезопасности Польши Яцек Севера заявил, что Варшава готова к более тесному сотрудничеству в рамках действий НАТО по ядерному сдерживанию.

Он уточнил, что это не включает размещение ядерного оружия на территории Польши.

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