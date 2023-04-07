Myśl Polska: Польша не осознаёт всю опасность желания иметь ядерное вооружение

Правительство Польши не осознаёт опасность расположения ядерного оружия на своей территории по программе Nuclear Sharing. Такое мнение выразила обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая.

«Для блага населения, которое одурманивают мечтами о победоносной войне против России при нечётких гарантиях НАТО и Вашингтона, Польше лучше было бы ограничиться одним противоракетным щитом и обойтись без ядерного вооружения», — считает автор.

Горлицкая отметила, что стремление страны получить ядерное оружие вызвано решением России расположить свое ТЯО в Белоруссии.

2 апреля глава Бюро по нацбезопасности Польши Яцек Севера заявил, что Варшава готова к более тесному сотрудничеству в рамках действий НАТО по ядерному сдерживанию.

Он уточнил, что это не включает размещение ядерного оружия на территории Польши.