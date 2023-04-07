Myśl Polska: Польша не осознаёт всю опасность желания иметь ядерное вооружение
«Для блага населения, которое одурманивают мечтами о победоносной войне против России при нечётких гарантиях НАТО и Вашингтона, Польше лучше было бы ограничиться одним противоракетным щитом и обойтись без ядерного вооружения», — считает автор.
Горлицкая отметила, что стремление страны получить ядерное оружие вызвано решением России расположить свое ТЯО в Белоруссии.
2 апреля глава Бюро по нацбезопасности Польши Яцек Севера заявил, что Варшава готова к более тесному сотрудничеству в рамках действий НАТО по ядерному сдерживанию.
Он уточнил, что это не включает размещение ядерного оружия на территории Польши.