Матвиенко назвала цинизмом слова Макрона о размещении ядерного оружия

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко назвала очередным проявлением цинизма слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что ни одна страна не может размещать ядерное оружие на чужой территории.

«Очередной цинизм. Почему же они разместили в Европе в противоречие всех ранее подписанных документов ядерное оружие? Включая Германию и их планы размещения в Польше», — сказала Матвиенко в эфире канала «Россия 1», её слова приводит ТАСС.

Не Макрону указывать России, как ей дружить с Белоруссией и как защищать свою безопасность, добавила политик.

Во время визита в Китай Макрон заявил, что ни одна страна ни при каких условиях не может размещать ядерное оружие на чужой территории.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что Соединённые Штаты хранят в Европе 200 ядерных тактических боезапасов, они находятся в шести странах НАТО, для их применения подготовлено 257 самолётов.