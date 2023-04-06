Матвиенко назвала цинизмом слова Макрона о размещении ядерного оружия

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Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко назвала очередным проявлением цинизма слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что ни одна страна не может размещать ядерное оружие на чужой территории.
Матвиенко назвала цинизмом слова Макрона о размещении ядерного оружия
  • РИА Новости

«Очередной цинизм. Почему же они разместили в Европе в противоречие всех ранее подписанных документов ядерное оружие? Включая Германию и их планы размещения в Польше», — сказала Матвиенко в эфире канала «Россия 1», её слова приводит ТАСС.

Не Макрону указывать России, как ей дружить с Белоруссией и как защищать свою безопасность, добавила политик.

Во время визита в Китай Макрон заявил, что ни одна страна ни при каких условиях не может размещать ядерное оружие на чужой территории.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что Соединённые Штаты хранят в Европе 200 ядерных тактических боезапасов, они находятся в шести странах НАТО, для их применения подготовлено 257 самолётов.

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