Глава протестантской церкви Германии Куршус ответила на оскорбления МИД Украины

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Глава Евангелической церкви Германии Аннета Куршус выступила с осуждением реакции заместителя главы украинского МИД Андрея Мельника и посла Украины Алексея Макеева на призыв немецких социал-демократов к миру.
Глава протестантской церкви Германии Куршус ответила на оскорбления МИД Украины
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«Мы ни в коем случае не должны опускать руки. Очная встреча не случится сама по себе, её нужно организовать… Я отказываюсь считать призыв к миру циничным или наивным», — сказала Куршус в интервью газете Kolner Stadt-Anzeiger.

Она отметила, что её раздражают заявления украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Мельник прокомментировал письмо немецких социал-демократов канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом способствовать урегулированию конфликта на Украине путём диалога.

«Здравствуйте, Петер Брандт и другие, идите к чёрту», — написал он в Twitter.

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