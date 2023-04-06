Глава протестантской церкви Германии Куршус ответила на оскорбления МИД Украины
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«Мы ни в коем случае не должны опускать руки. Очная встреча не случится сама по себе, её нужно организовать… Я отказываюсь считать призыв к миру циничным или наивным», — сказала Куршус в интервью газете Kolner Stadt-Anzeiger.
Она отметила, что её раздражают заявления украинского внешнеполитического ведомства.
Ранее Мельник прокомментировал письмо немецких социал-демократов канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом способствовать урегулированию конфликта на Украине путём диалога.
«Здравствуйте, Петер Брандт и другие, идите к чёрту», — написал он в Twitter.