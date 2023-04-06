В Израиле считают, что за обстрелом страны может стоять ХАМАС

В Армии обороны Израиля считают, что за обстрелом территории страны может стоять движение ХАМАС. Об этом сообщает радио KAN со ссылкой на представителя израильской армии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление радиостанции, вместе с этим ведётся расследование возможной причастности к обстрелу Ирана, однако точных данных об этом пока нет.

Ранее сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства.

Это произошло после того, как по северу Израиля было выпущено несколько ракет со стороны Ливана.

Вместе с этим депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил, что Израиль запустил по территории Ливана более 90 ракет.