В Израиле считают, что за обстрелом страны может стоять ХАМАС
- AP
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление радиостанции, вместе с этим ведётся расследование возможной причастности к обстрелу Ирана, однако точных данных об этом пока нет.
Ранее сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства.
Это произошло после того, как по северу Израиля было выпущено несколько ракет со стороны Ливана.
Вместе с этим депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил, что Израиль запустил по территории Ливана более 90 ракет.