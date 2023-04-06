RT Arabic: в Ливане обнаружили ракетные установки, использовавшиеся для обстрела Израиля
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«Ливан начал расследование, чтобы выяснить, кто стоит за запуском десятков ракет по Израилю. Обнаружены ракетные установки на юге Ливана, с которых были совершены удары», — отметили в спецслужбах.
Ранее сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства.
Это произошло после того, как по северу Израиля было выпущено несколько ракет со стороны Ливана.
Вместе с этим депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил, что Израиль запустил по территории Ливана более 90 ракет.