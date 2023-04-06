RT Arabic: в Ливане обнаружили ракетные установки, использовавшиеся для обстрела Израиля

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RT Arabic заявили в ливанских спецслужбах, что в Ливане уже обнаружили ракетные установки, использовавшиеся для обстрела Израиля.
RT Arabic: в Ливане обнаружили ракетные установки, использовавшиеся для обстрела Израиля
  • Gettyimages.ru

«Ливан начал расследование, чтобы выяснить, кто стоит за запуском десятков ракет по Израилю. Обнаружены ракетные установки на юге Ливана, с которых были совершены удары», — отметили в спецслужбах.

Ранее сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства.

Это произошло после того, как по северу Израиля было выпущено несколько ракет со стороны Ливана.

Вместе с этим депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил, что Израиль запустил по территории Ливана более 90 ракет.

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