РИА Новости: очевидцы сообщают об израильских истребителях над южными районами Ливана

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Израильская авиация выполняет полёты над южными районами Ливана после обстрела населённого пункта под Тиром, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.
РИА Новости: очевидцы сообщают об израильских истребителях над южными районами Ливана
  • AP

«Израильские самолёты совершают полёты над южными районами Ливана после обстрела окрестностей населённого пункта Клейла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в районе обстрела установилось «хрупкое затишье».

Ранее сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства.

Это произошло после того, как по северу Израиля было выпущено несколько ракет со стороны Ливана.

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