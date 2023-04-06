РИА Новости: очевидцы сообщают об израильских истребителях над южными районами Ливана

Израильская авиация выполняет полёты над южными районами Ливана после обстрела населённого пункта под Тиром, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

«Израильские самолёты совершают полёты над южными районами Ливана после обстрела окрестностей населённого пункта Клейла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в районе обстрела установилось «хрупкое затишье».

Ранее сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства.

Это произошло после того, как по северу Израиля было выпущено несколько ракет со стороны Ливана.