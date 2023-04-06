РИА Новости: очевидцы сообщают об израильских истребителях над южными районами Ливана
- AP
«Израильские самолёты совершают полёты над южными районами Ливана после обстрела окрестностей населённого пункта Клейла», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент в районе обстрела установилось «хрупкое затишье».
Ранее сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства.
Это произошло после того, как по северу Израиля было выпущено несколько ракет со стороны Ливана.