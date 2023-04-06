Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана подтвердили намерения восстановить дипотношения

По итогам переговоров в Пекине главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян закрепили в совместном заявлении планы о восстановлении дипотношений между странами.

Кроме того, как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, стороны договорились начать подготовку к открытию дипмиссий двух стран.

В совместном заявлении лидеров внешнеполитических ведомств также отмечается намерение «следовать духу добрососедства и не вмешиваться во внутренние дела других государств».

Ранее сообщалось о старте переговоров министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии в Пекине.

До этого президент Ирана Ибрагим Раиси принял приглашение короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда посетить Эр-Рияд.