Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана подтвердили намерения восстановить дипотношения

Короткая ссылка
По итогам переговоров в Пекине главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян закрепили в совместном заявлении планы о восстановлении дипотношений между странами.
Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана подтвердили намерения восстановить дипотношения
  • Gettyimages.ru

Кроме того, как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, стороны договорились начать подготовку к открытию дипмиссий двух стран.

В совместном заявлении лидеров внешнеполитических ведомств также отмечается намерение «следовать духу добрососедства и не вмешиваться во внутренние дела других государств».

Ранее сообщалось о старте переговоров министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии в Пекине.

До этого президент Ирана Ибрагим Раиси принял приглашение короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда посетить Эр-Рияд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить