Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана подтвердили намерения восстановить дипотношения
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Кроме того, как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, стороны договорились начать подготовку к открытию дипмиссий двух стран.
В совместном заявлении лидеров внешнеполитических ведомств также отмечается намерение «следовать духу добрососедства и не вмешиваться во внутренние дела других государств».
Ранее сообщалось о старте переговоров министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии в Пекине.
До этого президент Ирана Ибрагим Раиси принял приглашение короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда посетить Эр-Рияд.