Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии начали переговоры в Пекине

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Переговоры министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии Хосейна Амира Абдоллахияна и Фейсала бен Фархана Аль Сауда начались в Пекине.
Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии начали переговоры в Пекине
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Об этом сообщает иранское внешнеполитическое ведомство в Telegram.

По данным МИД Ирана, стороны обсудят «практические шаги по возобновлению работы посольств и консульств двух стран», а также различные аспекты двусторонних отношений.

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