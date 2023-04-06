Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии начали переговоры в Пекине

Переговоры министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии Хосейна Амира Абдоллахияна и Фейсала бен Фархана Аль Сауда начались в Пекине.

Об этом сообщает иранское внешнеполитическое ведомство в Telegram.

По данным МИД Ирана, стороны обсудят «практические шаги по возобновлению работы посольств и консульств двух стран», а также различные аспекты двусторонних отношений.