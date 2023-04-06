Захарова заявила, что НАТО «пора уйти на пенсию»
- РИА Новости
Она отметила участившиеся заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о глобальной роли альянса. По мнению дипломата, прилагаются все усилия для того, чтобы не допустить существование альтернативных центров силы.
«В целом можно с уверенностью констатировать, что безопасность и НАТО — вещи несовместимые. В этой связи напрашивается только один вывод — в 74 года Североатлантическому блоку пора уйти на пенсию», — сказала Захарова.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил об усилении антироссийского курса НАТО.
Он отметил, что США и их союзники наращивают военную помощь Украине и в 2023 году намерены поставить Киеву свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин.