Захарова заявила, что НАТО «пора уйти на пенсию»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заседание совета НАТО на уровне глав МИД, заявила, что в 74 года альянсу пора уйти на пенсию.

Она отметила участившиеся заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о глобальной роли альянса. По мнению дипломата, прилагаются все усилия для того, чтобы не допустить существование альтернативных центров силы.

«В целом можно с уверенностью констатировать, что безопасность и НАТО — вещи несовместимые. В этой связи напрашивается только один вывод — в 74 года Североатлантическому блоку пора уйти на пенсию», — сказала Захарова.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил об усилении антироссийского курса НАТО.

Он отметил, что США и их союзники наращивают военную помощь Украине и в 2023 году намерены поставить Киеву свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин.