Депутат ЕП Уоллес объяснил нежелание Запада расследовать теракт на «Северных потоках»

Депутат Европарламента Мик Уоллес рассказал о причинах нежелания Запада расследовать теракт на «Северных потоках».

«Неспособность проявить искренний интерес к раскрытию правды о саботаже на «Северных потоках» шокирующе отражается на ЕС и полностью разоблачает наше подчинение империи США и НАТО и их прокси-войне на Украине», — написал он в Twitter.

По словам Уоллеса, ошибки европейских лидеров негативно отражаются на гражданах стран ЕС.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

В МИД России заявили, что вбросами одновременно одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.