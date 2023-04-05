В ПА ОБСЕ заявили, что пока не получили решения России о приостановке выплаты взносов

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В ПА ОБСЕ сообщили, что пока не получили уведомления от России о приостановке выплаты взносов в бюджет за 2023 год, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.
В ПА ОБСЕ заявили, что пока не получили решения России о приостановке выплаты взносов
  • AFP
  • © Alex HALADA

«Пока ПА ОБСЕ не получала официального уведомления от Российской Федерации, но мы, конечно, видели сообщения прессы», — заявил представитель пресс-службы ПА ОБСЕ Нэт Перри.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы решил приостановить выплату взносов в Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) за 2023 год.

По его словам, решено перезачесть на 2023 год тот взнос, который Россия уплатила в прошлом году.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал драконовскими методами действия ПА ОБСЕ в отношении России.

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