Сенатор Джабаров назвал драконовскими методами действия ПА ОБСЕ в отношении России

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Совет Госдумы решил приостановить выплату взносов в ПА ОБСЕ за 2023 год.
Сенатор Джабаров назвал драконовскими методами действия ПА ОБСЕ в отношении России
  • РИА Новости

Сенатор отметил, что «совершенно согласен» с решением Совета Госдумы.

«В прошлый год мы платили взносы. Но нас не пустили в Бирмингем, демонстративно не выдали визы, не пустили в Варшаву на летнюю и осеннюю сессии. А зимняя была у нас в онлайн-режиме. За что мы тогда платили, если мы не работали и не участвовали в заседаниях? Поэтому, я думаю, сегодня было принято решение зачесть прошлогодний взнос, как взнос этого года, поскольку мы его не использовали», — объяснил Джабаров.

По его мнению, если российской делегации и дальше не дадут работать, тогда будет поднят вопрос о возмещении уплаченной суммы.

«Нельзя действовать так нагло. Деньги брать и в то же самое время драконовскими методами нас не пускать. Хотя нигде это не оговорено», — добавил сенатор.

Также собеседник RT напомнил, что после прошлого недопуска Финляндией российской делегации ПА ОБСЕ было принято решение о запрете недопуска делегаций.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы решил приостановить выплату взносов в Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) за 2023 год.

По его словам, решено перезачесть на 2023 год тот взнос, который Россия уплатила в прошлом году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить