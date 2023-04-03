Сенатор Джабаров назвал драконовскими методами действия ПА ОБСЕ в отношении России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Совет Госдумы решил приостановить выплату взносов в ПА ОБСЕ за 2023 год.

Сенатор отметил, что «совершенно согласен» с решением Совета Госдумы.

«В прошлый год мы платили взносы. Но нас не пустили в Бирмингем, демонстративно не выдали визы, не пустили в Варшаву на летнюю и осеннюю сессии. А зимняя была у нас в онлайн-режиме. За что мы тогда платили, если мы не работали и не участвовали в заседаниях? Поэтому, я думаю, сегодня было принято решение зачесть прошлогодний взнос, как взнос этого года, поскольку мы его не использовали», — объяснил Джабаров.

По его мнению, если российской делегации и дальше не дадут работать, тогда будет поднят вопрос о возмещении уплаченной суммы.

«Нельзя действовать так нагло. Деньги брать и в то же самое время драконовскими методами нас не пускать. Хотя нигде это не оговорено», — добавил сенатор.

Также собеседник RT напомнил, что после прошлого недопуска Финляндией российской делегации ПА ОБСЕ было принято решение о запрете недопуска делегаций.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы решил приостановить выплату взносов в Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) за 2023 год.

По его словам, решено перезачесть на 2023 год тот взнос, который Россия уплатила в прошлом году.