Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила, что обсудила с Небензей дело Гершковича

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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что обсудила во вторник, 4 апреля, на встрече с постоянным представителем России при всемирной организации Василием Небензей дело журналиста WSJ Эвана Гершковича, задержанного в России по делу о шпионаже.
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила, что обсудила с Небензей дело Гершковича
  • AP
  • © John Minchillo

«Я говорила с моим российским коллегой вчера по делу журналиста Эвана Гершковича и выразила наше решительное требование о его немедленном освобождении», — цитирует её ТАСС.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены продолжить обсуждения с Россией ситуации с журналистом Эваном Гершковичем.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта.

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