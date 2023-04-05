Захарова: размер военной помощи США Киеву с начала спецоперации превысит $35 млрд

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что размер военной помощи, переданной из Соединённых Штатов Киеву с начала спецоперации, превысит $35 млрд.
Захарова: размер военной помощи США Киеву с начала спецоперации превысит $35 млрд
  • © МИД России

Она напомнила, что накануне Пентагон анонсировал выделение Киеву нового пакета военной помощи размером $2,6 млрд.

Вашингтон намерен передать Киеву боеприпасы для систем противовоздушной обороны, включая комплексы Patriot, NASAMS, для ракетных систем залпового огня «Град» и HIMARS, а также артиллерийские снаряды натовского калибра.

«Таким образом с начала специальной военной операции размер американской военной помощи Украине составит более 35 млрд долларов. Это только американской», — уточнила Захарова.

Посольство России в США заявило, что Вашингтон новыми поставками военной техники и оружия киевскому режиму стремится затянуть конфликт.

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