Чавушоглу заявил, что Турция продолжает работу с ООН по теме экспорта российских продуктов
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«На этот раз зерновая сделка была продлена на 60 дней, Россия требует выполнения договорённостей. Мы работаем над этим с ООН», — приводит ТАСС его слова.
Чавушоглу подчеркнул, что он обсудил темы страхования судов, банковских операций и обслуживания судов в портах с британским и американским коллегами Джеймсом Клеверли и Энтони Блинкеном.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что реализация зерновой сделки позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис.