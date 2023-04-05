Чавушоглу заявил, что Турция продолжает работу с ООН по теме экспорта российских продуктов

Турция продолжает работу с ООН по решению проблем, связанных с экспортом российского зерна и удобрений. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«На этот раз зерновая сделка была продлена на 60 дней, Россия требует выполнения договорённостей. Мы работаем над этим с ООН», — приводит ТАСС его слова.

Чавушоглу подчеркнул, что он обсудил темы страхования судов, банковских операций и обслуживания судов в портах с британским и американским коллегами Джеймсом Клеверли и Энтони Блинкеном.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что реализация зерновой сделки позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис.