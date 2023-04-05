Замглавы МИД России Рябков рассказал о небольших шансах на восстановление ДСНВ

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Шансы на восстановление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) остаются, но они небольшие. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Замглавы МИД России Рябков рассказал о небольших шансах на восстановление ДСНВ
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Дипломат сообщил, что ДСНВ не умер, но находится «на интенсивной терапии».

«С точки зрения гипотетического восстановления его функционирования, то я не думаю, что шансы большие», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Он подчеркнул, что возможность разработки нового соглашения в сфере контроля за вооружениями зависит от США.

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Соединённые Штаты продолжают работу, направленную на сохранение ДСНВ.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в этом договоре. 

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