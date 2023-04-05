Politico: ЕС намерен обсудить новый пакет антироссийских санкций после Пасхи

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Евросоюз планирует начать обсуждение нового пакета санкций против России после Пасхи, которую представители католической церкви отмечают 9 апреля.
Politico: ЕС намерен обсудить новый пакет антироссийских санкций после Пасхи
  • AP
  • © Olivier Matthys

Отмечается, что в Брюсселе намерены обсудить новый раунд переговоров между Еврокомиссией и послами ЕС по тематике антироссийских санкций.

«Переговоры ожидаются сразу после пасхальных праздников», — говорится в заявлении издания Politico со ссылкой на трёх дипломатов ЕС.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что быстрого решения проблемы с замороженными на Западе активами россиян нет, но работа в этом направлении ведётся.

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