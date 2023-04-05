Politico: ЕС намерен обсудить новый пакет антироссийских санкций после Пасхи

Евросоюз планирует начать обсуждение нового пакета санкций против России после Пасхи, которую представители католической церкви отмечают 9 апреля.

Отмечается, что в Брюсселе намерены обсудить новый раунд переговоров между Еврокомиссией и послами ЕС по тематике антироссийских санкций.

«Переговоры ожидаются сразу после пасхальных праздников», — говорится в заявлении издания Politico со ссылкой на трёх дипломатов ЕС.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что быстрого решения проблемы с замороженными на Западе активами россиян нет, но работа в этом направлении ведётся.