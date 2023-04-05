Планы замгоссекретаря США Виктории Нуланд по демилитаризации Крыма являются нелепыми, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

«Она говорит, что мы как минимум должны демилитаризировать Крым. Да ладно!» — сказал Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

После этих слов он рассмеялся.

Экс-сотрудник ЦРУ добавил, что администрация президента США Джо Байдена загоняет американского лидера во всё большие проблемы.

Ранее сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что ядерная война России и США является неизбежной по причине безрассудной политики Соединённых Штатов.