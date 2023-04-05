Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил о неизбежности ядерной войны между Россией и США
Он выразил мнение, что США стремятся уничтожить препятствие в виде России на пути к мировой гегемонии и это приведёт к ядерной войне.
«Несколько раз Владимир Путин делал публичные заявления о том, что Запад намерен уничтожить Россию. Непостижимо, что Вашингтон настолько безрассуден, донельзя глуп и безответственен, чтобы убеждать Кремль в намерении уничтожить Россию», — пишет Робертс.
По его словам, теперь Россия не будет верить гарантиям со стороны США.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами.