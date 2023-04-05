Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил о неизбежности ядерной войны между Россией и США

Короткая ссылка
Ядерная война России и США является неизбежной по причине безрассудной политики Соединённых Штатов, заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Он выразил мнение, что США стремятся уничтожить препятствие в виде России на пути к мировой гегемонии и это приведёт к ядерной войне.

«Несколько раз Владимир Путин делал публичные заявления о том, что Запад намерен уничтожить Россию. Непостижимо, что Вашингтон настолько безрассуден, донельзя глуп и безответственен, чтобы убеждать Кремль в намерении уничтожить Россию», — пишет Робертс.

По его словам, теперь Россия не будет верить гарантиям со стороны США.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить