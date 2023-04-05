Три человека погибли в ходе перестрелки в эквадорской тюрьме

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Три человека погибли и один получил ранения в результате перестрелки между заключёнными в мужской тюрьме в эквадорской провинции Гуаяс, сообщают в национальной службе исполнения наказаний.

Отмечается, что произошли столкновения между членами организованных преступных групп R7 и Los Lobos в Центре лишения свободы для мужчин №3 в Гуаясе.

«После инцидента раненый заключённый был госпитализирован. Также зарегистрированы трое погибших заключённых», — приводит РИА Новости сообщение службы в Twitter.

29 сентября 2021 года в Эквадоре в результате перестрелки в тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе страны, погибли по меньшей мере 24 человека.

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