В Эквадоре 24 человека погибли во время беспорядков в тюрьме

В Эквадоре в результате перестрелки в тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе страны, погибли по меньшей мере 24 человека. Об этом сообщило правительство провинции Гуаяс.

AFP

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«24 убитых и 42 раненых — результат столкновений», — приводит ТАСС сообщение. Как отмечается, причиной перестрелки стал конфликт между представителями разных банд, находящихся в тюрьме.