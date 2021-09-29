В Эквадоре 24 человека погибли во время беспорядков в тюрьме
В Эквадоре в результате перестрелки в тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе страны, погибли по меньшей мере 24 человека. Об этом сообщило правительство провинции Гуаяс.
- AFP
- © Jose Sánchez Lindao
«24 убитых и 42 раненых — результат столкновений», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, причиной перестрелки стал конфликт между представителями разных банд, находящихся в тюрьме.
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