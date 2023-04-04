Бывший президент США Дональд Трамп находится под формальным арестом, ждёт предъявления обвинений.

Об этом сообщает CNN.

Ожидается, что у Трампа снимут отпечатки пальцев, хотя пока неясно, будет ли сделана его фотография. Затем его доставят в зал суда. Формальный арест продлится до выдвижения ему обвинений.

Предполагается, что на Трампа не наденут наручники, поскольку он останется под постоянным наблюдением правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Трамп прибыл к зданию суда Манхэттена, где ему предъявят обвинения.