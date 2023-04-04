Трамп находится под формальным арестом, ждёт предъявления обвинений
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Об этом сообщает CNN.
Ожидается, что у Трампа снимут отпечатки пальцев, хотя пока неясно, будет ли сделана его фотография. Затем его доставят в зал суда. Формальный арест продлится до выдвижения ему обвинений.
Предполагается, что на Трампа не наденут наручники, поскольку он останется под постоянным наблюдением правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что Трамп прибыл к зданию суда Манхэттена, где ему предъявят обвинения.