АТОР: прямые авиарейсы из России в Марокко возобновят со 2 мая

Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc возобновит выполнение прямых перелётов между Россией и Марокко со 2 мая 2023 года.

Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представительство авиакомпании в Москве.

Рейсы по маршруту Москва — Касабланка будут выполняться дважды в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона.

Отмечается, что авиабилеты на рейсы уже в продаже.

«Перелёт по маршруту Москва — Касабланка и обратно Royal Air Maroc оценивает в 45 тыс. рублей на человека», — заявили в АТОР.

В марте 2022 года авиаперевозчик Royal Air Maroc уведомил об отмене всех рейсов на территорию России.