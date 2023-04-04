АТОР: прямые авиарейсы из России в Марокко возобновят со 2 мая

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Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc возобновит выполнение прямых перелётов между Россией и Марокко со 2 мая 2023 года.
АТОР: прямые авиарейсы из России в Марокко возобновят со 2 мая
  • Gettyimages.ru
  • © Mutlu Kurtbas

Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представительство авиакомпании в Москве.

Рейсы по маршруту Москва — Касабланка будут выполняться дважды в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона.

Отмечается, что авиабилеты на рейсы уже в продаже.

«Перелёт по маршруту Москва — Касабланка и обратно Royal Air Maroc оценивает в 45 тыс. рублей на человека», — заявили в АТОР.

В марте 2022 года авиаперевозчик Royal Air Maroc уведомил об отмене всех рейсов на территорию России.

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