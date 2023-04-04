Депутат Чепа: экономическое положение Финляндии ухудшится после вступления в НАТО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал новость о том, что глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекку Хаависто передал американскому госсекретарю Энтони Блинкену документ о присоединении страны к НАТО. Таким образом Финляндия официально стала 31-м членом организации.

По мнению депутата, данное решение отразится на отношениях России и Финляндии.

«Мы должны пересмотреть всю договорную базу между нашими странами: межгосударственную, коммерческую», — отметил парламентарий.

По его словам, Москва должна рассматривать Финляндию как страну-члена НАТО, которая считает Россию единственной угрозой своему существованию.

«Вся стратегия НАТО направлена против нас, поэтому мы, исходя из этого, должны учитывать наше отношение», — объяснил Чепа.

После вступления Финляндии в НАТО ухудшится экономическое положение страны по причине возникновения дополнительных, серьёзных обязательств страны перед альянсом, уверен он.

«Это всё не улучшает наши отношения, которые существовали на протяжении многих лет», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно о том, что Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

В МИД России заявили, что присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу негативно отразится на отношениях с Россией.