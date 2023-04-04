В Токио открылась международная конференция за мир без ядерного оружия

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В Токио открылась конференция Международной группы за мир без ядерного оружия (IGEP).

«Рассчитываю на свободную и откровенную дискуссию с учетом международной ситуации», — приводит ТАСС заявление главы японского МИД Ёсимасы Хаяси.

По его словам, Япония продолжит выступать за мир без ядерного оружия.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США согласны с позицией России о недопустимости возникновения ядерной войны.

До этого Москва и Пекин в совместном заявлении подчеркнули недопустимость развязывания ядерного конфликта, отметив, что в нём не может быть победителей.

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