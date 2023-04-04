Лавров сообщил о планах встретиться с главой МИД КНР Цинь Ганом
«В ходе визита Си Цзиньпина (в Россию. — RT) у меня состоялись контакты с Ван И и Цинь Ганом. Планируются встречи с министром Цинь Ганом и на полях других многосторонних мероприятий», — сказал он в интервью сайту «Аргументы и Факты».
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай готов развивать отношения с Россией, Индией и другими странами на фоне глубоких изменений в мире.
Она назвала эти государства крупными и влиятельными.
Кроме того, в Минобороны Китая заявили о готовности сотрудничать с российской армией.