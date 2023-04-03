Американская журналистка Шталь: Украина обречена без военной помощи США

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Без военной помощи со стороны США украинская армия не сможет сопротивляться России, после чего российская армия выйдет к границам Польши, заявила ведущая телешоу 60 Minutes Лесли Шталь.
Американская журналистка Шталь: Украина обречена без военной помощи США
  • AP

«Если мы откажемся помогать Украине прямо сейчас, тогда Россия будет граничить с Польшей, а это уже страна НАТО», — сказала Шталь в интервью с членом палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Грин ответила, что Украина не входит в НАТО и не является 51-м штатом США.

Она добавила, что Вашингтон должен добиваться мира на Украине.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи Киеву на этой неделе.

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