Без военной помощи со стороны США украинская армия не сможет сопротивляться России, после чего российская армия выйдет к границам Польши, заявила ведущая телешоу 60 Minutes Лесли Шталь.

«Если мы откажемся помогать Украине прямо сейчас, тогда Россия будет граничить с Польшей, а это уже страна НАТО», — сказала Шталь в интервью с членом палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Грин ответила, что Украина не входит в НАТО и не является 51-м штатом США.

Она добавила, что Вашингтон должен добиваться мира на Украине.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи Киеву на этой неделе.