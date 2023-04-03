NTV: Rheinmetall AG создаёт в Румынии центр техобслуживания западной техники для Украины

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG создаёт в Румынии возле границы с Украиной станцию техобслуживания для военной техники, направляемой западными странами Киеву.

Об этом информирует телеканал NTV со ссылкой на неназванного представителя концерна.

Отмечается, что аналогичный центр есть в Литве.

Как уточняется, работы на площадке в окрестностях города Сату-Маре уже начались.

Ранее газета Financial Times сообщила, что концерн Rheinmetall получил рекордную выручку на фоне конфликта на Украине. Продажи компании, которая задействована в поставках танков Leopard 2, в 2023 году могут составить до €7,6 млрд.