Американские учёные предположили, что в Нидерландах могли повредить ядерную бомбу из США

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Ядерная бомба из США могла быть повреждена на авиабазе в Нидерландах, заявила Федерация американских учёных (FAS).
Американские учёные предположили, что в Нидерландах могли повредить ядерную бомбу из США
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«На фотографии, опубликованной в методичке для студентов лабораторией Лос-Аламос в 2022 году, четыре человека осматривают то, что может быть повреждённой ядерной бомбой B-61», — говорится в сообщении FAS.

Отмечается, что если ядерное оружие действительно повреждено, то это будет первый публичный случай недавнего происшествия с ядерным оружием на европейской базе.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в Европе уже размещено до 150 единиц тактического ядерного оружия США.

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