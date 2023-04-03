Американские учёные предположили, что в Нидерландах могли повредить ядерную бомбу из США
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«На фотографии, опубликованной в методичке для студентов лабораторией Лос-Аламос в 2022 году, четыре человека осматривают то, что может быть повреждённой ядерной бомбой B-61», — говорится в сообщении FAS.
Отмечается, что если ядерное оружие действительно повреждено, то это будет первый публичный случай недавнего происшествия с ядерным оружием на европейской базе.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в Европе уже размещено до 150 единиц тактического ядерного оружия США.