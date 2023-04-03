Экс-разведчик Риттер назвал невозможным нападение США на Россию через Аляску

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Офицер разведки морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty высмеял предположение о гипотетическом сценарии нападения США на Россию через Аляску.
Экс-разведчик Риттер назвал невозможным нападение США на Россию через Аляску
  • РИА Новости

Риттера спросили, считает ли он возможным разработку в США плана по укреплению Аляски как плацдарма против Москвы. Он рассмеялся и назвал это невозможным. 

«Сейчас, когда дела обстоят таким образом, США со стороны Аляски не представляют значимой угрозы для России», — цитирует его РИА Новости

Кроме того, бывший американский разведчик считает, что гипотетически для проработки такого плана Соединённым Штатам нужно восстановить военную инфраструктуру на Аляске. 

Ранее бывший журналист Fox News, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что Вашингтон объявил о подготовке к конфликту с Пекином и Москвой.

Россия и Китай настаивают, чтобы НАТО строго соблюдало свои обязательства, которые касаются регионального и оборонительного характера альянса.

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