МИД: Россия укрепит военный потенциал на северо-западе из-за вступления Финляндии в НАТО

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Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона укрепит военный потенциал на северо-западе в ответ на вступление Финляндии в НАТО.
МИД: Россия укрепит военный потенциал на северо-западе из-за вступления Финляндии в НАТО
  • AFP

«Часть мер уже объявлена. Будем укреплять наш военный потенциал на западном и северо-западном направлении», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что в случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО российская сторона предпримет дополнительные шаги «для надёжного обеспечения военной безопасности». 

Ранее власти Финляндии заявили, что страна вступит в НАТО 4 апреля.

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