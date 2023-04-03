МИД: Россия укрепит военный потенциал на северо-западе из-за вступления Финляндии в НАТО
- AFP
«Часть мер уже объявлена. Будем укреплять наш военный потенциал на западном и северо-западном направлении», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он добавил, что в случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО российская сторона предпримет дополнительные шаги «для надёжного обеспечения военной безопасности».
Ранее власти Финляндии заявили, что страна вступит в НАТО 4 апреля.