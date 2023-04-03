Еврокомиссия: ЕС с марта 2022 года вывез с Украины 47 млн тонн зерна

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Евросоюз за период с марта прошлого года вывез с Украины по суше 25 млн тонн зерна и ещё 22 млн т в рамках «Черноморской инициативы».
Еврокомиссия: ЕС с марта 2022 года вывез с Украины 47 млн тонн зерна
  • РИА Новости

Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ходе брифинга в Брюсселе.

«С Украины импортировано 22 млн т зерна в рамках «Черноморской инициативы» и 25 млн т по линиям солидарности», — цитирует его ТАСС.

Стано рассказал, что в обратную сторону по этим линиям ввозили «горючее, гуманитарную помощь и товары первой необходимости».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин обсудил ход выполнения зерновой сделки с заместителем Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

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