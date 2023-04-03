Действующий лидер Черногории Джуканович поздравил Милатовича с победой на выборах

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Действующий президент Черногории Мило Джуканович поздравил экс-главу Минэкономразвития страны Якова Милатовича с победой во втором туре президентских выборов.

«Черногория сделала свой выбор. Я этот выбор уважаю, поздравляю Якова Милатовича с доверием, которое он  получил на президентских выборах, желаю ему быть успешным президентом», — цитирует его РИА Новости.

2 апреля в Черногории бывший министр экономического развития Яков Милатович победил во втором туре выборов президента.

Ранее сообщалось, что финский премьер Санна Марин признала поражение своей Социал-демократической партии (СДП) на парламентских выборах.

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