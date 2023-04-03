Действующий лидер Черногории Джуканович поздравил Милатовича с победой на выборах
«Черногория сделала свой выбор. Я этот выбор уважаю, поздравляю Якова Милатовича с доверием, которое он получил на президентских выборах, желаю ему быть успешным президентом», — цитирует его РИА Новости.
2 апреля в Черногории бывший министр экономического развития Яков Милатович победил во втором туре выборов президента.
Ранее сообщалось, что финский премьер Санна Марин признала поражение своей Социал-демократической партии (СДП) на парламентских выборах.