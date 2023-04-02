Наблюдатели: экс-глава Минэкономразвития побеждает на президентских выборах в Черногории
Бывший министр экономического развития Черногории Яков Милатович побеждает во втором туре выборов президента с 60% голосов, его оппонент, действующий глава государства Мило Джуканович, имеет около 40% поддержки.
- AP
- © Risto Bozovic
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на наблюдателей НПО «Центр мониторинга и исследований» (CEMI).
Агентство напоминает, что 2 апреля в Черногории прошёл второй тур выборов президента.
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