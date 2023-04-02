Наблюдатели: экс-глава Минэкономразвития побеждает на президентских выборах в Черногории

Короткая ссылка
Бывший министр экономического развития Черногории Яков Милатович побеждает во втором туре выборов президента с 60% голосов, его оппонент, действующий глава государства Мило Джуканович, имеет около 40% поддержки.
Наблюдатели: экс-глава Минэкономразвития побеждает на президентских выборах в Черногории
  • AP
  • © Risto Bozovic

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на наблюдателей НПО «Центр мониторинга и исследований» (CEMI).

Агентство напоминает, что 2 апреля в Черногории прошёл второй тур выборов президента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить