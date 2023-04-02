Наблюдатели: экс-глава Минэкономразвития побеждает на президентских выборах в Черногории

Бывший министр экономического развития Черногории Яков Милатович побеждает во втором туре выборов президента с 60% голосов, его оппонент, действующий глава государства Мило Джуканович, имеет около 40% поддержки.

AP

© Risto Bozovic

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на наблюдателей НПО «Центр мониторинга и исследований» (CEMI). Агентство напоминает, что 2 апреля в Черногории прошёл второй тур выборов президента.