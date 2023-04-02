ЦПВС: израильские F-15 нанесли авиаудар по объектам в сирийской провинции Хомс

Израильские истребители F-15 из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана нанесли авиационный удар по объектам в провинции Хомс в Сирии. Ранены четверо сирийских военнослужащих.

Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«Два тактических истребителя F-15 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана нанесли авиационный удар по объектам в провинции Хомс», — сказал он.

Гуринов сообщил о ранении четверых сирийских военнослужащих.

Ранее в Минобороны Сирии сообщили о ранении пятерых военнослужащих в ходе израильской атаки на провинцию Хомс.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, страна продолжает бороться с террором на всех фронтах, несмотря на внутриполитический спор вокруг судебной реформы.

Он уточнил, что за последние месяцы были уничтожены десятки террористов.