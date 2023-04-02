Пятеро сирийских военных пострадали при атаке Израиля на провинцию Хомс
«Противник с направления к северо-востоку от Бейрута совершил воздушную агрессию, ударив по некоторым местам в городе Хомс и провинции... Пять военных получили ранения», — сообщает гостелеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на ведомство.
Ранее стало известно, что сирийские силы ПВО отразили атаку Израиля в провинции Хомс.
До этого сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет, выпущенных Израилем по Дамаску.