Пятеро сирийских военных пострадали при атаке Израиля на провинцию Хомс

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В Минобороны Сирии сообщили о ранении пятерых военнослужащих в ходе израильской атаки на провинцию Хомс.

«Противник с направления к северо-востоку от Бейрута совершил воздушную агрессию, ударив по некоторым местам в городе Хомс и провинции... Пять военных получили ранения», — сообщает гостелеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на ведомство.

Ранее стало известно, что сирийские силы ПВО отразили атаку Израиля в провинции Хомс.

До этого сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет, выпущенных Израилем по Дамаску.

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