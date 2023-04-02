Сирийские средства ПВО отразили израильскую атаку в провинции Хомс

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Сирийские силы ПВО отразили атаку Израиля в провинции Хомс.

«Средства нашей противовоздушной обороны отражают израильскую ракетную агрессию против центрального региона (Хомса. — RT) и сбивают часть из них (ракет. — RT)», — следует из сообщения сирийского гостелеканала Al-Ikhbariya.

Министерство иностранных дел Сирии ранее заявило, что израильские власти работают вместе с террористами и координируют свои нападения на сирийскую территорию вместе с боевиками.

Также в МИД Сирии подчеркнули, что сирийская сторона готова дать отпор данным вызовам и атакам.

До этого сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет, выпущенных Израилем по Дамаску.

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